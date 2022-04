Offenbar weil ihr ein sechs Jahre altes Mädchen zu nahe kam, ist eine 56-jährige Münchnerin am Montagabend in einem Coffee-Shop am Hauptbahnhof ausgerastet. Die vor einem Mülleimer stehende Frau fühlte sich provoziert, als das Kind gegen 18.30 Uhr an ihr vorbeiging, um einen Becher zu entsorgen. Sie trat mit dem Fuß nach der Sechsjährigen und traf sie dabei im unteren Teil des Rückens. Anschließend beleidigte und bedrohte die 56-Jährige auch noch die herbeigeeilte Mutter des Mädchens. Beamte der alarmierten Bundespolizei nahmen die Beteiligten mit zur Wache. Dort machte die Angreiferin bei ihrer Vernehmung einen verwirrten Eindruck, gab aber keinen Anlass zur Annahme, dass sie eine Gefahr für sich oder andere darstelle. Deshalb wurde die 56-Jährige anschließend wieder freigelassen; gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Das Mädchen trug durch den Tritt leichte Hautabschürfungen davon.