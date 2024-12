Cannabis und Alkohol sind im Alten Botanischen Garten künftig verboten. Das will die Stadt am Dienstag beschließen. Das bedeutet dann: Nicht nur der Konsum wird unter Strafe gestellt, sondern auch die Mitnahme. Wer also einen Joint in der Tasche oder eine Flasche Bier in der Plastiktüte dabeihat, muss in Zukunft einen großen Bogen um die historische Grünanlage machen. Verdrängungseffekte durch die geplante Verordnung sind eingepreist: Dann müsse der Geltungsbereich halt erweitert werden, heißt es in der Stadtratsvorlage.