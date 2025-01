Am Münchner Hauptbahnhof angekommen, sei der 17-Jährige dann über die Gleise davongelaufen. Auf seiner Flucht sei er auch unter einem abgestellten Zug hindurchgekrochen. Bundespolizisten fanden den Flüchtigen kurze Zeit später in einem Gebüsch in der Nähe. Dort habe er in Gebetsposition auf seinem Handy „Musik oder gebetsähnliche Aufnahmen“ abgespielt.

Als die Bundespolizisten ihn festnahmen, habe der Jugendliche erneut zwei Beamte leicht verletzt. Der 17-Jährige kam demnach in eine psychiatrische Klinik. Ein Haftrichter sollte nun entscheiden, ob er in Untersuchungshaft muss. Gegen ihn werde unter anderem wegen Angriffs auf Polizisten, Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.