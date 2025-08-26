Kronkorken lassen sich mit allen möglichen Gegenständen von einer Flasche hebeln – es mit einem Feuermelder zu versuchen, ist keine gute Idee. Diese Erfahrung machte eine 18-Jährige, die am Montagmorgen gegen 1.30 Uhr im Tiefgeschoss des Hauptbahnhofs mithilfe eines Feuermelders eine Bierflasche öffnen wollte. Dabei ging die Glasscheibe des Feuermelders zu Bruch, ein Feueralarm wurde ausgelöst.

Zwar flüchtete die Frau mit ihren beiden Begleitern, einem 18- und einem 20-Jährigen, ihre Identitäten ließen sich aber schnell feststellen. Eine Videoauswertung ergab, dass das Trio kurz zuvor schon Kontakt mit der Bundespolizei hatte – bei einer Personenkontrolle im Hauptbahnhof. Gegen die 18-Jährige wird nun ermittelt wegen des Verdachts, eine Nothilfeeinrichtung missbraucht zu haben.