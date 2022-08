Die Bundespolizei ermittelt gegen vier Sicherheitsleute der Deutschen Bahn wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Sie sollen einen Reisenden am Boden fixiert, auf ihm gekniet und ihm den Mund zugehalten haben, weil er nach ihnen gespuckt habe. Über den Vorfall, der sich am Samstag im Hauptbahnhof zutrug, berichtete zuerst die Bild-Zeitung. Dem Ganzen war laut Bundespolizei-Sprecher Wolfgang Hauner ein verbaler Streit zwischen einer DB-Mitarbeiterin auf einem Elektrowagen und dem Mann vorausgegangen. Die Frau habe der Security gesagt, sie sei von dem Mann absichtlich gestoßen worden. Bei der Video-Auswertung sei aber keine Berührung erkennbar gewesen, sagte Hauner. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Die Bundespolizei sucht Zeugen.