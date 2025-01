Verhandlung am Amtsgericht

Ein 29-Jähriger will sein Deutschlandticket im Hauptbahnhof kündigen. Dabei kommt es zu einer Auseinandersetzung, er beißt einem Polizisten in den Unterarm. Für den Beamten beginnt eine einjährige Tortur.

Von Susi Wimmer

„Das muss ja für Sie ein Jahr lang eine Horrorfahrt gewesen sein“, sagt die Amtsrichterin und blickt auf den Zeugen. Der junge Mann nickt. Zwölf Monate bangen und warten. Warten auf die regelmäßigen Blutuntersuchungen, die klären sollen, ob er sich mit Hepatitis B infiziert hat. Und zwar im Dienst: Der damals 23-jährige Bundespolizist wurde im Einsatz am Münchner Hauptbahnhof von Fill T. in den Unterarm gebissen. Anschließend teilte T. dem Polizisten mit, dass er an Hepatitis-B-Virus erkrankt sei.