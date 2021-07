Die Trickbetrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben, werden offenbar immer dreister. Am vergangenen Freitag trat ein falscher Polizist in der Haupthalle des Hauptbahnhofs auf, also genau dort, wo für gewöhnlich jede Menge echter Polizisten unterwegs sind. Auf Höhe der Treppen zum Sperrengeschoss sprach der etwa 40 Jahre alte Mann gegen 17 Uhr einen 21-Jährigen aus Erding an, stellte sich als Zivilbeamter vor und gab an, eine Personenkontrolle machen zu wollen. Bei dieser Gelegenheit entdeckte er in den Taschen des jungen Mannes mehrere Tausend Euro, die er mit der Bemerkung an sich nahm, dass der 21-Jährige nicht so viel Geld besitzen dürfe und "sowieso nicht mit in den Urlaub nehmen" könne, wie ein Polizeisprecher näher ausführte. Danach habe sich der 40-Jährige ohne Hast in Richtung Sperrengeschoss entfernt. Der offenbar völlig überrumpelte Erdinger erstattete erst zu Hause auf einer Polizeiwache Anzeige wegen Betrugs.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: 1,80 Meter groß, schlank, kurze, schwarze Haare, dunkle Kleidung mit der Aufschrift "Polizei" auf Brust und Rücken. Zudem habe er weitere "polizeitypische Sachen" dabeigehabt, "die man aber auch in einem Faschingsladen kaufen kann", ergänzte der Polizeisprecher. Wer im genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, was mit dem Vorfall zu tun haben könnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/ 2 91 00 zu melden.