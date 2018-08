26. August 2018, 09:56 Uhr Hauptbahnhof "Ein kleines Mysterium" im ICE

Die Bahn überrascht ihre Kunden immer wieder - am Hauptbahnhof jetzt zum Beispiel mit Musik "während des Aussteigevorgangs".

Von Ralf Wiegand

Züge verbinden Welten, etwa jene im Norden, flach, weit und windig, und diese hier im Süden: Bayern. Die direkten Linien dazwischen sind geschient und geschottert. Fährt man etwa in Bremen los, wenn der Tag den Abend küsst, kommt man im Mondschein schon am Münchner Hauptbahnhof an.

Sechs Stunden wie im Flug, nur ohne Flug: Das ist die Deutsche Bahn. Und keine dieser Reisen ist wie die andere. Wie oft man auch in Bremen startet und in München landet, die Bahn bietet auf derselben Bühne ständig ein neues Programm. Türen, die sich nicht öffnen lassen, wenn man aussteigen möchte, und solche, die nicht schließen, wenn man losfahren muss; Tage, an denen im Bistro gleichzeitig Kühlung (= kein Bier) und Wasserkocher (= kein Tee) ausfallen.

Manchmal funktioniert aber auf der ganzen Reise das Wlan vollkommen ohne Probleme, alle Toiletten sind geöffnet, und der nette Zugbegleiter beherrscht das Ti-Eitsch. In diesem heißen Sommer hat die Bahn es sogar geschafft, dass 96 Prozent aller Klimaanlagen funktionieren (wodurch zwar so viele Wartungskapazitäten gebunden wurden, dass andere Sachen kaputt gingen - aber ach, diese Hitze).

Und dann vergangene Woche, kurz nach Mitternacht, Ankunft aus Bremen in München. Im ICE 885 spricht der Zugbegleiter zu den Reisenden. Gleich werde im Zug Musik ertönen, sagt er, "während des Aussteigevorgangs", sagt er, "nicht wundern: Es handelt sich um einen Versuch." Welch hübsche Idee, jetzt also auch noch mit Musik rein nach München. Das wird diesen ohnehin schon beliebten Bahnstandort noch beliebter machen, obwohl München bereits ohne Musik im Zug regelrecht in Beliebtheit versinkt.

Die bayerische Landeshauptstadt ist einer von elf Bahnknotenpunkten der Bundesrepublik, 53 000 Fernfahrende steigen hier jeden Tag ein und aus. Der Zuwachs in fünf Jahren beläuft sich auf 25 Prozent. 450 000 Reisende und Besucher zählt der viertgrößte deutsche Bahnhof jeden Tag, und neuerdings geht es auch sehr schnell nach Berlin. Das hat die Bahn in München noch einmal ungeheuer viel beliebter gemacht. Und jetzt: Musik!

Wer nur lange genug das Reisen in vollen Nah-, Fern- oder S-Bahn-Zügen genießt, als einer von 143 Millionen Passagieren im Fernverkehr allein im vergangenen Jahr, spürt ohnehin, wie alles immer besser wird. In den neuesten ICE gibt es neben weißem jetzt auch blaues und gelbes Licht, elektronisch gesteuert. Ab Tempo 160 übernimmt der Bordcomputer das Steuer, autonomes Fahren kann die Bahn schon. Dass manchmal hinter Kassel die Wasserflasche vom Klapptisch tanzt, weil der Zug vibriert wie ein Rüttelsieb - bald wird auch das vollständig behoben sein.

Die Bahn betreibt ein Fahrgastlabor und eine Innovationsabteilung, gerade beta-testet sie den Komfort-Check-In, mit dem sich der Fahrgast quasi selbst kontrolliert. Schon wispert dieser in sein Smartphone: Guten Tag, meinen Fahrschein bitte. Eines Tages wird man vielleicht so etwas Irres im Zug machen können, wie mit einer EC-Karte bezahlen.

Und dann also, vergangene Woche, Ankunft in München, das Licht wechselt von blau zu weiß, der Zug hält, die Türen öffnen sich - und es erklingt Musik in jedem Wagen. Nur: Warum? Und um welchen Versuch handelt es sich dabei? Tags darauf Anruf beim Bahnsprecher, er recherchiert, er rätselt, es sei "ein kleines Mysterium", sagt er. Dann löst er auf: Der ICE 4 habe in der Bordanlage auch einen MP3-Player. Einfach so. War halt dabei. Hat niemand bestellt. Der Zugbegleiter habe den einfach mal ausprobieren wollen. Wofür die Bahn ihn künftig einsetzen könnte, den MP3-Player, das wisse sie noch nicht. Aber immerhin ist einer da, wenn man ihn braucht.