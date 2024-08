Weil ein alkoholisierter Mann am Hauptbahnhof seinen Kumpel nicht sachgemäß behandelt glaubte, ist er die Sanitäter verbal angegangen und hat ihnen Gewalt angedroht. Die Rettungskräfte waren am Sonntag gegen 19.30 Uhr zum Ausgang Arnulfstraße gerufen worden, weil dort ein Mann nicht ansprechbar und deutlich unter Alkoholeinfluss am Boden lag. Als die Sanitäter eintrafen, setzten sie bei dem Patienten einen Schmerzreiz – das heißt, sie lösten kontrolliert einen Schmerz bei ihm aus. Das wird gemacht, um den Bewusstseinszustand eines Menschen zu überprüfen.