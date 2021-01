Beim Brand in einem Supermarkt in der Linkstraße im Münchner Stadtteil Hasenbergl ist am Samstagmorgen laut Feuerwehr ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Der Supermarktbetreiber hatte bemerkt, dass kein Bild mehr auf seiner Überwachungskamera zu sehen war, und einen seiner Mitarbeiter losgeschickt, damit dieser nach dem Rechten sehen konnte. Schon beim Öffnen der Eingangstüre drang dem Angestellten dichter Qualm entgegen. Im Verkaufsraum stand ein Regal in Flammen. Durch den dichten Rauch müssen alle Verkaufswaren vom Betreiber entsorgt werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Brandfahnder der Polizei ermitteln noch, haben aber inzwischen Hinweise auf einen technischen Defekt. Vor knapp zwei Jahren hatte es in demselben Markt schon einmal gebrannt. Damals war offenbar ein Kurzschluss die Ursache des Feuers.