Die Städtische Willy-Brandt-Gesamtschule lädt am kommenden Donnerstag, 16. Januar, von 15 bis 19 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Eltern und künftige Schülerinnen und Schüler können sich so über Aufnahmebedingungen, Einschreibemodalitäten und das Angebot der Schule informieren. Die Ganztagsschule vereint in den Jahrgangsstufen fünf bis zehn Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Der Einschreibetermin für das kommende Schuljahr ist am Mittwoch, 6. Mai, von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.muenchen.de/schuleinschreibung.