17. Februar 2019, 18:23 Uhr Hasenbergl Aufs Handy geachtet statt auf den Verkehr

Gewaltiges Glück hat offenbar eine 14 Jahre alte Münchnerin gehabt, die am Freitag gegen 7.40 Uhr mit Kopfhörern in den Ohren, den Blick aufs Handy, zwischen parkenden Autos auf die Thelottstraße am Hasenbergl lief. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin konnte zwar nicht mehr ausweichen und erfasste das Mädchen mit dem Pkw frontal. Obwohl die Schülerin mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte und auf die Fahrbahn fiel, zog sie sich nach Polizeiangaben aber lediglich Prellungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, ihr Auto wurde leicht beschädigt.