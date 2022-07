Aufgrund der Einmalzahlung von 200 Euro vom Bund wird es für Hartz-IV-Haushalte in München keinen kommunalen Stromkostenzuschuss geben.

Detailansicht öffnen Für Hartz-IV-Haushalte in München wird es keinen kommunalen Stromkostenzuschlag geben. (Symbolbild)

Haushalte, die Hartz-IV-Leistungen beziehungsweise Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen, erhalten keinen städtischen Stromkostenzuschuss. Der war, als ihn im Januar der Stadtrat beschlossen hatte, zwar für alle Münchnerinnen und Münchner gedacht, die unter der Armutsrisikogrenze leben und die von Juli an einen entsprechenden Antrag stellen. Damals, so das Sozialreferat, sei noch unklar gewesen, ob und in welcher Form der Bund einen Energiekostenzuschuss geben werde.

Inzwischen jedoch hat die Bundesregierung eine Einmalzahlung für Grundsicherungsbezieherinnen und -bezieher in Höhe von 200 Euro eingeführt, um so besondere Härten aufgrund der Pandemie und steigender Lebenshaltungskosten abzufedern. Deshalb gibt es den städtischen Stromkostenzuschuss nur für jene Menschen mit geringem Einkommen, die auf die Einmalzahlung des Bundes keinen gesetzlichen Anspruch haben, weil sie weder Hartz-IV-, noch Grundsicherungs-Leistungen beziehen.

Der städtische Stromkostenzuschuss beträgt bis zu 50 Euro für Ein- und Zwei-Personenhaushalte und bis zu 100 Euro für Haushalte mit drei und mehr Personen. Anträge dazu können im Sozialbürgerhaus gestellt werden.