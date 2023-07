Viele kennen ihn nur im Anzug mit dem Dirigentenstab in der Hand: Hartmut Zöbeley.

Der Dirigent und Komponist freut sich in der Woche vom 31. Juli bis zum 6. August auf sein Konzert beim Theatron-Musiksommer, auf die Auer Dult und seinen Lieblingssee. Ein Gastbeitrag.

Wenn er nicht gerade probt oder neue Musikstücke komponiert, verbringt Hartmut Zöbeley seine Zeit gerne in der Natur, im eigenen Garten oder beim Radlfahren. Überhaupt ist der Dirigent sehr umweltbewusst: Die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel treiben ihn nicht nur privat um, sie schlagen sich auch in seinen Kompositionen durch. So bringt er bei seinem Auftritt mit dem Symphonieorchester Sinfonietta beim Theatron-Musikfestival neben Werken von Schostakowitsch, Strauss und Dvorak denn auch sein Singspiel "Unsere Welt, sie brennt. Keiner kommt da heraus" zur Aufführung.