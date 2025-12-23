Berlin fand er ätzend. „Das Studium war ätzend, die Stadt war ätzend, die Leute waren ätzend.“ Es war der Sommer 1965, Hartmut Wächtlers erstes Semester als Jurastudent. Er wurde 1944 in Bayreuth geboren. Sein Vater war SS-Obergruppenführer und Gauleiter der „Bayerischen Ostmark“, er wurde wenige Tage vor Kriegsende von der SS erschossen, weil er sich dafür entschieden hatte, Bayreuth nicht gegen die anrückenden amerikanischen Truppen zu verteidigen.
Nachruf auf Hartmut WächtlerEr verteidigte die Menschen gegen die Staatsmacht
Die 68er-Revolte prägte den Jurastudenten Hartmut Wächtler. Später setzte er sich als linker Bürgerrechtsanwalt für Menschen ein, die von der Justiz verfolgt wurden. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.
Von Hans Holzhaider
