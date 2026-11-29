Um kurz vor acht am Samstagabend sah sich die Polizei zu einer Warnung genötigt: „Der Harry-Potter-Weihnachtsmarkt ist bereits jetzt aufgrund des hohen Besucheraufkommens voll“, schrieb sie in einer Mitteilung auf ihren Social-Media-Kanälen. Zudem sei „eine Vielzahl weiterer Personen“ rund um den Veranstaltungsort auf der Praterinsel in München unterwegs.

Bis zu 10 000 Interssierte seien unterwegs gewesen, teilte ein Polizeisprecher dem BR mit. Die Schlange der Wartenden zog sich über über Hunderte Meter die Praterinsel entlang. Noch im U-Bahnhof Lehel war sehr viel mehr los als sonst an einem Samstagabend.

Alles in allem waren es zu viele Menschen aus Sicht der Münchner Polizei. „Bitte vermeidet einen heutigen Besuch und umgeht den Bereich“, schrieb sie in ihrer Mitteilung. Viele Menschen mussten also den Heimweg antreten, ohne es auf den Harry-Potter-Weihnachtsmarkt geschafft zu haben, der überhaupt erst am Samstag um 19 Uhr eröffnete.

Dass der Weihnachtsmarkt eine Werbeveranstaltung für die neue Harry-Potter-Serie ist, ist auf Anhieb zu sehen. Catherina Hess

So geht es auf dem Weihnachtsmarkt zu. Catherina Hess

Es ist nach Angaben der Veranstalter die erste Veranstaltung dieser Art weltweit. Besucherinnen und Besucher können dort Fanartikel kaufen, sich von der Harry-Potter-Welt inspirierte Speisen und Getränke schmecken lassen oder sich in Harry-Potter-typischer Szenerie fotografieren.

Die Veranstaltung ist Teil der Vermarktungsmaschine für die von der neue HBO-Serie „Harry Potter und der Stein der Weisen“ inspiriert. Plakate weisen zugleich auf den Streamingstart (25. Dezember) hin.

Zauberstäbe spielen natürlich eine große Rolle... Catherina Hess

...wie auch Eulen... Catherina Hess

...und das Gleis, von dem aus Harry Potter nach Hogwarts fährt. Catherina Hess

Die Serie beruht auf der weltberühmten Fantasy-Romanreihe von Autorin Joanne K. Rowling. In den Hauptrollen spielen unter anderem Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron Weasley). Da es bereits eine gefeierte Kinoreihe über die Abenteuer von Harry Potter gibt, sind viele Fans skeptisch, ob die Neuauflage an die acht Filme heranreichen kann.

Der Weihnachtsmarkt auf der Praterinsel läuft noch bis zum 6. Dezember. Am heutigen Sonntag ist er von 12 bis 22 Uhr geöffnet, dann von Montag bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr und von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, wieder von 12 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.