Von Michael Zirnstein

Geheimnisverrat galt unter Harry-Potter-Fans lange als Todsünde. Man erinnere sich an den 21. Juli 2007, als die ersten Exemplare des siebten Bandes ("Die Heiligtümer des Todes") in Hochsicherheits-Lkw ausgeliefert wurden. Die nicht wenigen Fans, die den Wälzer innerhalb eines Tages durchgelesen hatten, drängte es freilich, mit ihrem Wissen hausieren zu gehen - dass also der todgeweihte Zauberlehrling den naselosen Tunichtgut Lord Voldemort in der finalen Schlacht ... Wer das nicht hören wollte, dem half auch kein "Petrificus Totalus" (Versteinerungszauber) und nicht die Drohung, es werde künftig Schnecken spucken, wer das Ende ausplaudert.