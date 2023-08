Glosse von René Hofmann

Seit Freitagabend ist er also in der Stadt: Wunder-Harry. Der Mittelstürmer, der den FC Bayern zur alten Größe zurückballern soll. Der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der erste Profi, für den hierzulande eine dreistellige Millionensumme als Ablöse überwiesen wird. Die neueste und größte Attraktion der Branche, auf die München trotz all seiner Dax-, Start-up- und High-Tech-Größen immer noch besonders stolz ist: der erdnah arbeitenden Kicker-Branche.