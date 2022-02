Von Sabine Reithmaier, München

"Quiddestraße, Neuperlach, hässliche Wohnblöcke am Ostpark. Kein Klischee. Echt. Echt greislig." Genau da wohnen Hauptkommissar Karl-Maria Mader und sein Dackel Bajazzo. Den Chefinspektor der Mordkommission 1 als Hauptfigur ausgedacht hat sich Harry Kämmerer, als er seinen ersten, sehr kurzweiligen München-Krimi "Isartod" schrieb. Er schuf keinen besonders geselligen Menschen. Das Privatleben Maders beschreibt er eher drastisch: "Eine Eiswüste. Und die Einrichtung seiner Einmannswohnung ist das Resopalbild seiner Seele" - Möbel von Segmüller, Schrankwand in Gelsenkirchener Barock, hellbraune Auslegware. Dafür träumt er von Catherine Deneuve.

Kein Wunder, dass Maders junger Kollege Klaus "Soulman" Hummel nicht versteht, wie man so leben kann. Er wohnt in einer Schwabinger Altbauwohnung, zwischen Krimis und Soulplatten, gestapelt auf Billy-Regalen, und träumt davon, den ultimativen Kriminalroman zu schreiben. Der schriftstellerisch ambitionierte Hummel ist zwar Kämmerers Lieblingsfigur, aber zum Team um Mader und Hummel gehören noch der privat arg gestresste Frank Zankl, weil dessen Frau trotz aller Bemühungen nicht schwanger wird, und "Dosi" Doris Rossmeier, die Passauer Pferdemetzgerstochter, die als Neue in der Mannschaft mit ihrem Arbeitseifer die Mordkommission nervt.

Kommissar und Hund lutschen Brühwürfel

Mit Dosi absolvierte Kämmerer, 1967 in Passau geboren, übrigens den Tanzkurs. Viele seiner Figuren basieren auf realen Vorbildern, er verewigt gern Menschen, die er irgendwo beobachtet hat. Oder er flicht in seine Texte Gesprächsfetzen ein, die er zufällig mitgehört hat. Mit Kommissar Mader und dessen Dackel Bajazzo arbeitet er seine frühen Tatort-Fernseherfahrungen auf, als Gustl Bayrhammer noch den Chefinspektor Veigl gab. Mader und sein Hund lutschen bei Kämmerer ständig Brühwürfel, die der Kommissar vorher akribisch teilt - eine Erinnerung an die Szene, in der Bayrhammer auf einem Brett Leberkäs in Würfel schneidet und die Hälfte davon seinem Dackel Oskar gibt.

Detailansicht öffnen Krimibuchautor Harry Kämmerer, hier fotografiert im U-Bahnhof Michaelibad, hat eine Reihe von München-Krimis geschrieben. (Foto: Robert Haas)

Generell findet Kämmerer die Realität oft lustiger als alles, was er sich ausdenken könnte. Er muss es nur noch ein bisschen überspitzen. Bloß gut, dass sich der Autor, im Brotberuf Verlagsredakteur, schon in seiner Dissertation mit dem Thema "Satire" beschäftigt hat. Klar kennt er sich auch in München bestens aus, schließlich lebt er seit langem mit seiner Familie in Haidhausen. Kennt den "Sound der Blechlawine" auf der damals noch nicht verkehrsberuhigten Rosenheimer Straße. Oder die diversen Kneipen in der Schellingstraße. Die Mordopfer tauchen in der ganzen Stadt auf: eine Leiche etwa im Naturbad Maria Einsiedel, ein "grausam filetierter Mann" in der Allianz-Arena. Und in "Heiligenblut", dem dritten Fall, fällt aus dem vierten Stock eines Rokoko-Palais in der Kardinal-Faulhaber-Straße ein Toter in schwarzer Soutane. Weil der Mönch in illegalen Antiquitätenhandel verwickelt war, zwingt Kämmerer seine Kriminalisten zum Ermitteln sogar nach Niederbayern und in die Oberpfalz.

Auch Prominente dürfen mitspielen

Auch den Hang zur Gigantomanie in der Landeshauptstadt nimmt er spielerisch aufs Korn, lässt einen Protagonisten ein "Isaria" planen, ein 1100-Betten-Luxushotel mit riesigem Erlebnispark und drei Kilometer glasüberdachter Isar von Grünwald bis Pullach, kurz ein "real gewordener Traum erlesenster Wellnesskonzepte und geschützter Biosphäre." Auch Prominente dürfen in seinen Krimis mitspielen. In "Pressing", dem vierten Fall, beispielsweise Franz Beckenbauer, der fachmännisch eine Beerdigung kommentiert. "Jenseits ist erst, wenn der Schiedsrichter abpfeift."

Allzu ausführlich und detailliert sind Kämmerers Ortsbeschreibungen freilich nicht, dafür ist sein Stil zu temporeich. Die Kapitel sind ultrakurz, die Schnitte hart. Kämmerer reißt alles lieber nur in kurzen Sätzen an, manchmal müssen ein paar Begriffe genügen, um die Fantasie des Lesers anzuregen. Nur schade, dass Kämmerer sein Team nach vier Fällen schon in den einstweiligen Ruhestand versetzt hat. Vermutlich wollte er sich mit seinen Figuren nicht langweilen, machte lieber mit Andrea Mangfall weiter, einer jungen Münchner Kommissarin, die sich mit ihrem nicht unkomplizierten Single-Dasein quält. Und er gewährte auch Kommissar Hummel eine kurze eigene Serie. Darin hat er sogar den Krimi geschrieben, von dem er solange träumte. Blöd bloß, dass seine Agentin sich darauf eingelassen hat, es nicht unter seinem Namen erscheinen zu lassen. Als Autor firmiert ein in Krimikreisen bekannterer Schriftsteller: Harry Kämmerer.