Der beliebte Comedian freut sich in der Woche vom 15. bis zum 21. April auf seine Auftritte in München, Café-Besuche und erholsame Ausflüge - möglichst viele mit dem Fahrrad.

Angefangen hat alles mit amüsanten Videos in den sozialen Medien, die sich innerhalb kurzer Zeit zu viralen Selbstläufern entwickelten. Mehr als eine Million Fans folgen Harry G inzwischen auf den gängigen Kanälen. Markus Stoll, so heißt Harry G im Leben abseits der Bühne, füllt große Säle und ist in Fernseh-, Kino- und Streaming-Produktionen zu sehen. Das Leben des einstigen Betriebswirtschaftlers hat sich in zehn Jahren stark verändert. Nun kann man den Comedian im Circus Krone an zwei Abenden mit seinem aktuellen Programm "HoamStories" erleben.