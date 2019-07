29. Juli 2019, 18:45 Uhr Harras U-Bahn testet neues Leitsystem für Blinde

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) testet zusammen mit dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund am Harras ein zusätzliches Blindenleitsystem. Am Bahnsteig der U-Bahnlinie U6 sind zusätzlich zu den existierenden Blindenleitstreifen neue Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder eingebaut worden, die vom vorhanden Leitstreifen an der Bahnsteigkante bis zu den Notfallsäulen verlaufen. Getestet werden nach Angaben der MVG zwei verschiedene Varianten: zum einen aufgeklebte Noppen und Rillen, zum anderen eine vollflächige Version mit Noppen- und Rillenplatten aus Kunststoff. Der U-Bahnhof Harras wurde als Testbahnhof ausgewählt, da die Station generell stark frequentiert sei und häufig von Blinden und Sehbehinderten genutzt werde. Wenn sich der Versuch bewährt, will die MVG auch an anderen Bahnhöfen die bestehenden Leitsysteme ergänzen.