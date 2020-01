Zwei Männer haben am Mittwochabend nahe dem Harras eine Frau überfallen und ihre Handtasche geraubt. Der Überfall ereignete sich gegen 19.10 Uhr in der Marbachstraße kurz vor der Einmündung zur Tutzinger Straße. Ein etwa 1,85 Meter großer Mann mit dunklem Teint und seitlich kurz geschnittenen Haaren griff unvermittelt an die linke Schulter der 53-Jährigen. Gleichzeitig riss ihr ein zweiter, etwas kleinerer Mann die Handtasche von der rechten Schulter. Im Anschluss flüchteten die Täter mit der Tasche auf der Marbachstraße in südliche Richtung. Die 53-Jährige verfolgte die Täter, verlor sie jedoch kurze Zeit später aus den Augen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Telefonnummer 089/ 2910-0) geführt.