24. August 2018, 21:56 Uhr Harlaching Wohnungen oder Kita

Bezirksausschuss streitet über Projekt am Schilcherweg

Nach wie vor plant der Freistaat Bayern auf seinem Grundstück am Schilcherweg 8 zwei Wohnhäuser für insgesamt 48 sozial benachteiligte Mieter im Zuge eines 2015 aufgelegten Wohnungspakts; nach wie vor wünschen sich Anwohner und der Bezirksausschuss (BA) Untergiesing-Harlaching alternativ oder ergänzend dazu eine Kindertagesstätte. Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten über die Prioritäten bremsen das Projekt bis heute. Der kürzlich aus dem Dienst ausgeschiedene Kommunalreferent Axel Markwardt hatte vor der Anwohnerinitiative Anfang Juni bekräftigt, dass er den entlegenen Standort nicht für geeignet für eine Kinderbetreuung hält, auch wenn zumindest an Krippenplätzen akuter Bedarf bestehe. Außerdem wolle der Freistaat den Grund nicht verkaufen, da er an seinem eigenen Projekt festhalte. BA-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) widerspricht deutlich: Ihm habe die Regierung von Oberbayern mitgeteilt, sie sei durchaus zu Verhandlungen bereit, sobald die Stadt mit einer "qualifizierten Anfrage" an sie herantrete - offenbar also ein Problem der Kommunikation.

Über das weitere Vorgehen zeigte sich der BA erneut gespalten: Baumgärtner und die CSU-Fraktion, Verfechter einer reinen Kita-Lösung, hatten beantragt, die Stadt noch einmal zu einer Initiative aufzufordern. Dagegen stimmten die SPD und einige Grünen-Vertreter, die sich eine Betreuungseinrichtung nur in Kombination mit dem staatlichen Wohnprojekt vorstellen können und für diese Haltung von den anwesenden Anwohnern scharf kritisiert wurden. Letztlich verfehlte der Antrag mit zehn zu zehn Stimmen die Mehrheit. Der BA wird sich also vorerst nicht bei der Stadt für einen Ankauf einsetzen. Hoffnung auf eine wohnortnahe Kita/Krippe können sich die Süd-Harlachinger dennoch machen: Laut Kommunalreferat prüft die Stadt einen Standort auf einem eigenen Grundstück an der Harthauser Straße 94, rund 700 Meter Luftlinie vom Schilcherweg entfernt, nördlich der Bahnlinie.