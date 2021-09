Mal was anderes als Volkstanz oder Sirtaki: In marokkanische Rhythmen kann man jeden Montag, von 9.30 Uhr an, im Alten-und Servicezentrum Harlaching an der Rotbuchenstraße 32 eintauchen. Die ersten Schritte werden am 20. September geübt. Anmeldung unter asz-harlaching@brk-muenchen.de oder Telefon 699 06 60.