Ein Streit um Geld, der schließlich im Einsatz eines Messers gipfelte, hat am Sonntagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Harlaching nach sich gezogen. Wie die Polizei mitteilt, trafen sich zwei Männer, 44 und 33 Jahre alt, kurz nach 13 Uhr in der Fromundstraße. Dabei kam es zum Streit. Der Jüngere gab später an, der andere habe Schulden bei ihm, er habe diesem 1000 Euro für die Vermittlung einer Wohnung gegeben, das Geld jedoch nun zurückgefordert. Der Ältere hingegen bestritt das und gab an, den anderen überhaupt nicht zu kennen.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 33-Jährige ein Messer gezogen und seinen Widersacher damit bedroht haben. Der rief daraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Ein Messer wurde allerdings nicht gefunden. Der Mann ist vielfach polizeibekannt, wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten. Deshalb soll jetzt ein Ermittlungsrichter über Untersuchungshaft entscheiden. Die Anzeige lautet auf räuberische Erpressung.