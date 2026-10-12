Ein Streit um Geld, der schließlich im Einsatz eines Messers gipfelte, hat am Sonntagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Harlaching nach sich gezogen. Wie die Polizei mitteilt, trafen sich zwei Männer, 44 und 33 Jahre alt, kurz nach 13 Uhr in der Fromundstraße. Dabei kam es zum Streit. Der Jüngere gab später an, der andere habe Schulden bei ihm, er habe diesem 1000 Euro für die Vermittlung einer Wohnung gegeben, das Geld jedoch nun zurückgefordert. Der Ältere hingegen bestritt das und gab an, den anderen überhaupt nicht zu kennen.