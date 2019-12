Ein Mountainbike-Fahrer hat sich am Sonntag an einem Seil verletzt, das Unbekannte über den Isartrail gespannt hatten. Er sei gegen 17.30 Uhr zwischen Grünwald und Harlaching in Richtung München auf dem Schlichtweg unterwegs gewesen, teilte er der Polizei einen Tag später mit. Das Seil sei auf Höhe des Kopfes gespannt gewesen. Um weitere Unfälle zu verhindern, habe er das Seil durchgeschnitten. Als die Polizei am Montag nachsah, war das Seil nicht mehr da. Die Ermittler bitten nun Zeugen, sich zu melden, wenn ihnen am Sonntag auf der Strecke zwischen Isarwerk 1 und Marienklausenbrücke etwas aufgefallen ist