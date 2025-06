Glück im Unglück hatte eine 36 Jahre alte Frau, die am Donnerstagmorgen in Harlaching offensichtlich mit zu viel Schwung um die Kurve gefahren war: Ihr Auto touchierte dabei einen anderen Pkw, kippte dadurch um und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau selbst kam ins Krankenhaus, aber mit nur leichten Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Nach ersten Informationen der Polizei wollte die Frau am Tiroler Platz von der Karolingerallee in die Grünwalder Straße abbiegen. Dabei fuhr sie mit ihrem Fiat 600 auf einen am Straßenrand geparkten BMW auf, wodurch ihr Wagen aus dem Gleichgewicht geriet. Für die Bergung sowie die Unfallaufnahme musste die Grünwalder Straße gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.