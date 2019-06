11. Juni 2019, 18:52 Uhr Harlaching Angefahrene Rentnerin stirbt im Krankenhaus

Eine 79 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben. Der Unfall hatte sich bereits am Sonntag gegen 12 Uhr in Harlaching ereignet. Ein 87-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Grünwalder Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zum Tiroler Platz wollte er wenden und übersah dabei die Fußgängerin, die zunächst auf der Mittelinsel wartete. Als die Ampel für sie auf Grün sprang, begann sie die Straße zu überqueren. Dabei wurde sie von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik. Dort starb sie am Montag. Der Autofahrer blieb unverletzt. Auch an seinem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.