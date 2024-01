Harald Schmidt in München

Harald Schmidt bei einem Talk im Rahmen des SZ-Wirtschaftsgipfels 2022 in Berlin.

Harald Schmidt stellt im Salon Luitpold das Buch "Aus der Zeit gefallen?" vor. Am interessantesten ist dabei vielleicht, wer im Publikum sitzt: Monika Gruber und Helmut Schleich etwa - und Menschen, die sich von dem Abend anderes erwartet hatten.

Von Susanne Hermanski, München

Satire funktioniert auf Kosten anderer. Das liegt in ihrer Natur. Wer wüsste das besser als Harald Schmidt, der damit und mit schillernd-scheinbaren Mehrdeutigkeiten schon eine halbe Ewigkeit seinen Lebensunterhalt verdient. "Kaum gestohlen, schon in Polen", was hat das deutsche Fernsehpublikum seiner Late-Night-Show gelacht. Diesen Einzeiler hat Schmidt schon lange nicht mehr gebracht, klar. Jetzt hat er neue auf Lager.