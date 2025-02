Von Barbara Hordych

Berühmt ist der Münchner Physikprofessor Harald Lesch für seine Fähigkeit, in Fernsehsendungen und Büchern komplexe wissenschaftliche und philosophische Sachverhalte verständlich zu vermitteln. Der Weg in sein Büro in der Universitätssternwarte in Bogenhausen führt an diesem Tag über eine Baustelle: Das Institut erhält einen dritten Stock. Aus Stabilitätsgründen wird der aus Holz errichtet, nicht aus Stein, wie Lesch erklärt, während es über seinem Kopf – und dem seiner Besucherin – unaufhörlich hämmert. Den unbeirrbaren Wissenschaftskommunikator stört das nicht.