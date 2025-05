Von Catherine Hoffmann

Es ist fast so ein Großraumbüro, wie man es von Start-ups kennt: Nebenan klackert die Tastatur, im Konferenzraum streckt sich eine Monstera nach dem Licht, an einer schwarzen Wand kleben in Reih und Glied Mitarbeiterporträts neben den „Values“ und der „Vision“. Wären hier nicht überall Zahnbürsten: Eine titanische fürs Fotoshooting, Displays mit den neuesten Modellen und Zahnpasten. Eine Fototapete weckt den Eindruck, man stünde im Drogeriemarkt vor dem Regal mit Elmex, Sensodyne und all dem anderen Kram für saubere Zähne, den es mittlerweile gibt. Und angesichts dessen man nicht unbedingt auf die Idee kommen könnte, dass da noch Platz für was Neues ist. Aber Florian Kiener und Stefan Walter schon.