Ein Künstlerkollektiv tobt sich in einem ehemaligen Stundenhotel aus: Panikräume, Minidisco und Sexzimmer bieten im „Happy End Hotel“ Schönes, Schauspiel, Schockierendes und Spaß für alle ab 18.

Von Michael Zirnstein

Hier sieht’s ja aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen! Genauer gesagt eine Atomrakete, und die ist noch nicht einmal explodiert, der Blindgänger flackt quer im zertrümmerten Hotelzimmer – wann macht’s hier Kawumm? Im Klo nebenan sieht es auch nicht aufgeräumter aus, Gipsplattenbrocken und anderer Schutt überall lassen den Schrecken auf dem Kunstfoto von einem ausgebombten Haus in einem Kriegsgebiet noch greifbarer erscheinen. Das passiert also, wenn man jungen Leuten ein leer stehendes Hotel zum Austoben gibt: durchbrochene Wände, Graffiti, Klebestreifen auf dem Boden und an der Decke, und ein paar, na ja, Sauereien mehr.