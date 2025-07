„Gebt mir etwas Zeit“ heißt das neueste Buch von Hape Kerkeling . Die bekommt er: Dem Autor und Entertainer bleiben noch gut drei Monate, um sich auf seinen Auftritt bei der Verleihung der Bayerischen Buchpreise vorzubereiten. Er wird in der Allerheiligen Hofkirche in München am 28. Oktober den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten entgegennehmen.

Markus Söder, der traditionell den Ehrenpreisträger oder die -trägerin aussucht und in seltenen Fällen auch höchstselbst beim Event erscheint, begründet seine Wahl wie folgt: „Hape Kerkeling versteht es, die Herzen der Menschen zu berühren – mit seinem unverwechselbaren Humor, feinem Scharfsinn und großer Wärme.“ Was im Fernsehen und Kino begonnen habe, setze sich in Büchern wie „Ich bin dann mal weg“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ eindrucksvoll fort: „Seine Werke sind seit Jahren eine Bereicherung für die Leserinnen und Leser – mit Tiefgang und feinem Gespür für die großen und kleinen Fragen des Lebens“. Einfühlsam und mit einem Augenzwinkern bringe Hape Kerkeling zum Lachen und Nachdenken.

Bei der Verleihung des 12. Bayerischen Buchpreises, die vom Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mit Förderung durch die Bayerische Staatskanzlei veranstaltet wird, ist der Ehrenpreis nur ein Programmpunkt: Wie immer wird eine Jury dann auch über die Bayerischen Buchpreise für ein Sachbuch und einen Roman diskutieren – und die Entscheidung vor geladenem Publikum und den Hörern von Bayern 2 treffen.