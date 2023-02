Nach zehn Jahren wird der Traktor erstmal in die Garage gefahren: Hans Well und seine Wellbappn geben in dieser Konstellation im Deutschen Theater ihr Abschiedskonzert.

Hans Well und seine Wellbappn spielen im Silbersaal letztmals in dieser Besetzung.

Von Oliver Hochkeppel

Vor kurzem schrieb ein Kritiker, Hans Well und seine Wellbappn seien inzwischen so gut wie die Biermösl Blosn in ihren besten Zeiten. Wundern braucht man sich darüber nicht, hat Hans Well doch schließlich seinerzeit fast alle Texte für das legendäre Brüder-Trio geschrieben und seither nichts von seinem wachem Blick und kritischem Geist verloren. Und seine Kinder Tabea, Sarah und Jonas haben im Lauf der zehn Jahre, die sie nun als Wellbappn unterwegs sind, musikalisch zum restlichen Familienclan mehr als aufgeschlossen. Vier teils preisgekrönte CDs zeugen davon; für das Hörbuch "Rotes Bayern - Es lebe der Freistaat" etwa gab es den Deutschen Hörbuchpreis, und Hans Well selbst bekam den Bayerischen Verfassungsorden.

Umso trauriger ist es da, dass mit der Familienband in dieser Form erst einmal Schluss ist: "Mein Sohn arbeitet inzwischen in Berlin, Tabea geht demnächst ins Ausland. In der Konstellation wird es also leider zumindest eine Zeitlang nicht weitergehen", erklärt Hans Well. Mit der ältesten Tochter Sarah will er aber weitermachen, weil sie das auch unbedingt möchte. Wie genau das dann aussieht und ob jemand dazustößt, wird sich noch zeigen.

Erst einmal gibt es nach einer Dekade einen würdigen Abschied für diese Wellbappn, die sogar ein bisschen zum Vermächtnis von Dieter Hildebrandt gehören, wie Hans Well ausführt: "Bei der Trennung von meinen Brüdern 2012 dachte ich ans Aufhören. Damals hat mich Dieter Hildebrandt bestürmt, das nicht zu tun." Am Aschermittwoch, traditionell in Bayern ein Großkampftag für Politiker wie für Kabarettisten, spielen die vier nun im Silbersaal des Deutschen Theaters.

"Schienenersatzverkehr" ist der Abend überschrieben, bei dem noch einmal die besten Songs und Sachen bis hin zum jüngsten, von der Kritik gefeierten Programm "Didl-Dudl" zum Vortrag gebracht werden. Einschließlich eines titelgebenden musikalischen Mahnmals für den "unbekannten S-Bahn-Fahrer". Schließlich sind die Probleme des Münchner Nahverkehrs samt dem Wirbel um die zweite Stammstrecke speziell für einen begeisterten S-Bahn-Fahrer wie Hans Well ein gefundenes Fressen. Aber bestimmt nicht als einzige oder wichtigste.

Hans Well & Wellbappn, Aschermittwoch, 22. Feb., 20 Uhr, Silbersaal im Deutschen Theater, Schwanthalerstr. 13, www.deutsches-theater.de