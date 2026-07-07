Der Schauspieler Hans Söhnker und der Komponist Gottfried von Einem haben jüdischen Menschen unter Lebensgefahr geholfen. Eine Ausstellung in München erzählt von den „Gerechten unter den Völkern“.

Hans Söhnker – für das deutsche Fernsehpublikum Anfang der Siebzigerjahre war er Zirkusdirektor Kogler in der supererfolgreichen ARD-Serie „Salto Mortale“. Die Artisten-Saga wurde überwiegend im Viermastzelt des Münchner Circus Krone gedreht. Was damals wohl die wenigsten wussten oder wissen wollten: Der einstige Ufa-Star Söhnker, der in den Dreißigerjahren einen Unterhaltungsfilm nach dem anderen drehte, im Propaganda-Machwerk „Blutbrüderschaft“ 1941 die Hauptrolle spielte und auf Goebbels sogenannter Gottbegnadeten-Liste stand, hatte während der NS-Diktatur sein Leben riskiert, um verfolgte Juden zu retten.