Hans Söhnker – für das deutsche Fernsehpublikum Anfang der Siebzigerjahre war er Zirkusdirektor Kogler in der supererfolgreichen ARD-Serie „Salto Mortale“. Die Artisten-Saga wurde überwiegend im Viermastzelt des Münchner Circus Krone gedreht. Was damals wohl die wenigsten wussten oder wissen wollten: Der einstige Ufa-Star Söhnker, der in den Dreißigerjahren einen Unterhaltungsfilm nach dem anderen drehte, im Propaganda-Machwerk „Blutbrüderschaft“ 1941 die Hauptrolle spielte und auf Goebbels sogenannter Gottbegnadeten-Liste stand, hatte während der NS-Diktatur sein Leben riskiert, um verfolgte Juden zu retten.
Ausstellung im Gärtnerplatztheater in MünchenWie Künstler im Nationalsozialismus verfolgte Juden retteten
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Der Schauspieler Hans Söhnker und der Komponist Gottfried von Einem haben jüdischen Menschen unter Lebensgefahr geholfen. Eine Ausstellung in München erzählt von den „Gerechten unter den Völkern“.
Von Jutta Czeguhn
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