Von Bernhard Blöchl

Der Schlüssel zu Hans Rosenthal liegt in seiner Kindheit. Vielleicht liegt folgerichtig auch der Schlüssel zum großartigen Biopic über ihn in der Kindheit des Regisseurs. Am 2. April 2025 wäre der beliebte Showmaster 100 geworden, ZDF und ORF zeigen „Rosenthal“ als Erstausstrahlung am 7. April um 20.15 Uhr (in der ZDF-Mediathek ist er bereits verfügbar). Der Mann, ohne den es den Film nicht gegeben hätte, heißt Oliver Haffner.