Der Schriftsteller ist mit seinem neuen Roman auf Lesereise. In der Woche vom 7. bis zum 13. August ist er in München und freut sich auf ein besonderes Wirtshaus, auf Kino- und Theater-Erlebnisse. Ein Gastbeitrag.

Ein Gift, zur rechten Zeit verabreicht, kann den Lauf der Geschichte verändern. In Hans Pleschinskis neuem Roman "Der Flakon" (C.H. Beck) versucht die sächsische Reichsgräfin von Brühl, den preußischen König Friedrich II. mit einer "Essenz der Erlösung" aus dem Leben zu befördern - und damit dem 1756 als Überfall begonnenen Krieg Preußens gegen Sachsen ein Ende zu bereiten. Nuanciert beschreibt der vielfach ausgezeichnete Münchner Schriftsteller die denkbaren Umstände des historisch belegten Giftanschlags. Immer wieder werden dabei die Parallelen zwischen der Vergangenheit und unserer Gegenwart deutlich. Und was die Zukunft angeht? Da steht für den Schriftsteller selbst erst einmal eine Lesereise an.