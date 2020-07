Von Wolfgang Görl

Zwölf Jahre, von 1960 bis 1972, war Hans-Jochen Vogel Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München. Lässt man nur mal die Großprojekte, die in dieser Zeit verwirklicht wurden, Revue passieren, hat man das Gefühl, Vogel müsse viel länger im Amt gewesen sein. Es ist erstaunlich, ja bewundernswert, was alles in seiner Ära entstanden oder auf den Weg gebracht worden ist: die Olympia-Anlagen, insbesondere die grandiose Architektur Günter Behnischs auf dem Oberwiesenfeld, die U- und S-Bahn, die Fußgängerzone in der Altstadt oder die riesigen Wohnanlagen in Neuperlach, am Hasenbergl, in Fürstenried und der Blumenau. Die Sechzigerjahre waren eine Boomzeit, in der, das ist nicht gänzlich übertrieben, aus dem Millionendorf München eine moderne Großstadt europäischen Formats wurde.