Hommage an Hanns Dieter Hüsch im Silbersaal

Umrahmt von Christian Ude, Andreas Rebers und Bruno Jonas erinnern Rainer Bock und Harald Lesch zum 100. an den unvergessenen Hanns Dieter Hüsch

Kritik von Oliver Hochkeppel

Am 6. Mai wäre Hanns Dieter Hüsch, der unvergessene große Humanist und „Niederrhein-Poet“ des deutschen Kabaretts, 100 Jahre alt geworden. Für die ähnlich ehrwürdige Lach- und Schießgesellschaft nahezu eine Verpflichtung, des Jubilars zu gedenken. Man konnte für diese Hommage auf Vorhandenes zurückgreifen: Der Schauspieler Rainer Bock und der Astrophysiker (und TV-Welt-Erklärer) Harald Lesch hatten sich sozusagen über ihre Hüsch-Begeisterung kennengelernt und in ihrer Skatrunde die Idee eines Erinnerungsabends geboren. Einmal hatten sie ihn bislang gespielt, 2024 im Künstlerhaus. Nun gab es also eine Wiederholung.