Kritik von Thomas Becker

Mit Erwartungen ist das ja so eine Sache. Dass Hannes Ringlstetter nach all den Fernsehjahren mit hohem Wortanteil bei der Rückkehr ins angeborene Habitat – die Musikbühne – endlich wieder Musik machen würde, war logisch, oder? Tja. Mit einem halben Dutzend Gitarren hat er zwar reichlich Werkzeug mitgebracht, aber dann begnügt er sich im ausverkauften Circus Krone doch lange mit dem Mikro, erzählt eine Schote nach der anderen, nimmt jede Möglichkeit zur Verbindung mit den Fans dankend an – und ist dabei unterhaltend wie immer, schlagfertig, wie er nun mal ist.