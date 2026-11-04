Neulich, bei der Gala zum 70. der Lach- und Schießgesellschaft in den Kammerspielen, überraschte Hannes Ringlstetter gleich mehrfach. Einmal, weil er Sven Kemmler überzeugend am Klavier begleitete – normalerweise kennt man ihn nur an der Gitarre. Dann, weil er einen Frack trug. Vor allem aber, weil er während des gesamten Auftritts kein einziges Wort sagte. Einige im Saal fragten sogar, wer denn dieser Pianist sei. Hinterher freute sich Ringlstetter diebisch über den gelungenen Coup.