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Kabarettist und SongwriterHannes Ringlstetter: Neues Album, neues Leben

Lesezeit: 3 Min.

Will seine Kräfte „in positive Dinge stecken“: Hannes Ringlstetter.
Will seine Kräfte „in positive Dinge stecken“: Hannes Ringlstetter.
Foto: Stephan Rumpf

Nach seinem Abschied vom Fernsehen kehrt Hannes Ringlstetter mit dem neuen Album „Bellavista“ zu seiner größten Liebe zurück: zur Musik.

Von Oliver Hochkeppel

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Neulich, bei der Gala zum 70. der Lach- und Schießgesellschaft in den Kammerspielen, überraschte Hannes Ringlstetter gleich mehrfach. Einmal, weil er Sven Kemmler überzeugend am Klavier begleitete – normalerweise kennt man ihn nur an der Gitarre. Dann, weil er einen Frack trug. Vor allem aber, weil er während des gesamten Auftritts kein einziges Wort sagte. Einige im Saal fragten sogar, wer denn dieser Pianist sei. Hinterher freute sich Ringlstetter diebisch über den gelungenen Coup.

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