Der bekannten deutschen Konzeptkünstlerin Hanne Darboven und ihrem Wohn- und Arbeitshaus Am Burgberg in Hamburg ist eine Ausstellung im Kunstraum München gewidmet. Und zwar in einer Gegenüberstellung mit Arbeiten von Julia Gaisbacher. Die jüngere Künstlerin (Jahrgang 1983) wirft durch eigene Arbeiten einen Blick auf die ältere, 2009 verstorbene Kollegin. Und sie nähert sich Darboven und ihrem Anwesen Am Burgberg auch mit fotografischen und filmischen Mitteln an.