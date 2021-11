Musikalische Hommage an erfinderische Frauen: Hanna Sikasas "Four Women" im Hofspielhaus.

Auch die Augsburger Szene lebt noch. Voriges Jahr lernte die Sängerin und Komponistin Hanna Sikasa die Künstlerin Maria Odilia Ostertag-Allwicher über eine Ausstellung ihrer Bilder der "berühmten Frauen der Banknoten" kennen. Was so inspirierend ist, dass Sikasa ihrerseits gleich ein abendfüllendes Programm schreibt, eine musikalische Hommage an mutige, erfinderische Frauen mit den unterschiedlichsten Lebenswegen von Annette von Droste-Hülshoff oder Cesária Évora bis zu weniger bekannten wie der Politikerin Rose Lomathinda Chibambo, der Tänzerin Bubusara Beischenalijewa oder der Schriftstellerin Higuchi Ichiyo.

Im Augsburger Bandleaderinnen-Quartett Four Woman mit Nadja Lea Letzgus, Jules aka listentojules und Naomi Simmonds präsentiert Sikasa dieses Programm nun gleich nach der Augsburger Uraufführung als München-Premiere im Hofspielhaus.

Four Women, Fr., 12. Nov., 20 Uhr, Hofspielhaus, Falkenturmstraße 8, Telefon 24209333