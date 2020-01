Das Baugewerbe boomt, die Zulieferer für die Automobilindustrie schwächeln. Die Branchen entwickelten sich zuletzt sehr unterschiedlich, dennoch zieht die Handwerkskammer für München und Oberbayern eine insgesamt positive Bilanz für 2019. Auch beim Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr ist Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl optimistisch. Sowohl beim Umsatz, mit einem Plus von gut drei Prozentpunkten, als auch hinsichtlich der Zahl der Beschäftigten (plus 0,5 Prozent) werden die 79 600 Betriebe im Kammerbezirk seiner Prognose nach weiter zulegen können.

307 500 Menschen sind derzeit im Handwerk in München und Oberbayern beschäftigt. Die Kauflaune der Verbraucher, der stabile Arbeitsmarkt, Lohnzuwächse und niedrige Zinsen bescheren den Betrieben gute Aufträge. In einer Umfrage bezeichneten 57 Prozent der Inhaber ihre Geschäftslage als gut, weitere 34 Prozent immerhin noch als befriedigend. "Vom Schneider bis zum Instrumentenbauer - es läuft", sagte Peteranderl am Freitag in München.

Der Jahresumsatz 2019 der Handwerker wird sich auf rund 43,5 Milliarden Euro summieren, das sind robuste 4,5 Prozentpunkte mehr als im Jahr zuvor, trotz der schwierigen Lage rund um den Automobilsektor. Damit es weiter läuft, haben die Handwerkskammern und -verbände im Freistaat einen Forderungskatalog an die Politik erstellt. Rechtzeitig zur Kommunalwahl erinnern sie daran, wie wichtig vernünftige Verkehrskonzepte und eine attraktive Standortpolitik für die Wirtschaft sind. Insbesondere der Stadt München müsse man "öfter auf die Füße treten", wenn es um die Verkehrsplanung gehe, so Peteranderl. Es fehle ein Gesamtkonzept, wenn nur darauf abgezielt werde, den Verkehr aus der Stadt zu verbannen. Peteranderl verwies auf die Fraunhoferstraße, in der beidseitig Halteverbote den Lieferverkehr ausbremsten und ansässige Unternehmer auf die Palme brächten. Nach der Wahl will die Handwerkskammer der Stadt eigene Vorschläge vorlegen. Momentan wird ein Stadtplan mit sogenannten Roten Routen erstellt, die die für die Betriebe wichtigen Straßen markieren. Diese Straßen müssten zweispurig erhalten und dürften nicht einseitig zugunsten des Radverkehrs eingeschränkt werden, fordert die Kammer.

Gedanken machen müsse sich die Stadt auch um die Gewerbeflächen. Weil immer mehr zugunsten der Wohnbebauung umgewidmet würden, sinke die Zahl der Betriebe in München. 2013 waren es noch 22 871, im vorigen Jahr nurmehr 20 487. "Wenn sich die Firmen nicht vergrößern können, werden noch mehr ins Umland abwandern", warnte Peteranderl.