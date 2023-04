In alten Modeln stellt Katharina Ratzinger ihre Springerl her. Aktuell widmet sie sich österlichen Motiven wie hier der Auferstehung Christi.

Es ist ein Jahrhunderte altes Handwerk von filigraner Schönheit: In aufwendig geschnitzten Modeln aus harten Obsthölzern stellt Katharina Ratzinger "Springerle" her. Zu Ostern gibt's das Eier-Gebäck mit den aufgeprägten historischen Darstellungen als Sinnbild der Auferstehung oder Biedermeier-Hase: zum Dekorieren oder Aufessen.

Von Andrea Schlaier

Die Auferstehung ist bildschön. Und sie hat Geschmack. Beißt man vorsichtig in das eiweißhelle Gepräge, macht sich ein Hauch von Anis am Gaumen breit. Das geflügelte Geschöpf, aufrecht mit Heiligenschein auf einem Lamm posierend, den Schurz voller Früchte, "derbröselt" es bei der Gelegenheit leider Gottes. Deshalb kommt für viele überhaupt nicht in Frage, dieses filigran gezeichnete Gebäck einfach aufzuesssen.

Auf die Herstellung eines solchen Schmuckstücks aus der Gattung Fast-vergessene-Handwerkskunst verstehen sich nicht mehr allzu viele Menschen. Katharina Ratzinger gehört zu ihnen. Qua Geburt muss man sagen. Die studierte Betriebswirtin entstammt der alten Münchner Bäckerdynastie Schmidt mit Stammhaus an der Steinstraße. "Springerle" haben immer zum Geschäft gehört. Oder "Lebzelter", wie sie in Bayern auch heißen, abgeleitet vom "gebackenen Leib" oder dem "Leben".

Detailansicht öffnen Für die sehr fein geschnittenen Model dienen kleine Bilder aus der Biedermeierzeit um 1820 als Vorlage. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen Wenn Katharina Ratzinger mit dem Backen fertig ist, warten die Springerl aufs Abkühlen und aufs Verpacken. (Foto: Catherina Hess)

1473 wird die danach benannte Zunft in München erstmals erwähnt. Für das dekorative "Eiermarzipan" verwendeten die alten Meister zumeist geschnitzte Formen aus harten Obsthölzern oder Buchs. Katharina Ratzingers Familie sammelt diese Model seit Generationen. "Die ältesten sind 400 Jahre alt und funktionieren noch immer." Die Begeisterung für die Schätze hat bei der 52-Jährigen nie nachgelassen. Um die 2000 Motive hütet sie. Eine Sonne aus der Zeit um 1740 ist darunter, eine Biedermeier-Galerie aus Kleinst-Motiven, das traubenschwere Herz von 1803.

Stück für Stück prägt die 52-Jährige damit den Teig in ihrer kleinen Backstube am südlichen Stadtrand. Verkauft werden die Kekse auch in der Nachbarschaft, dem Pavillon Reis an der Wolfratshauser Straße 224.

Detailansicht öffnen Ab in den Backofen: Katharina Ratzinger vollendet die Handwerkskunst. (Foto: Catherina Hess)

Viele kennen die Lebzelter-Kunst nur aus der Adventszeit, als weihnachtliche Dekoration am Christbaum oder zum gepflegten Naschen beim Weihnachtstee. Wenn nicht grade eine Pandemie wütet, verkauft Katharina Ratzinger ihr Sortiment auch auf dem Christkindlmarkt am Marienplatz. "Früher, als es keine Schokolade, keinen Zucker, keine Gummibärchen gab, waren die Springerl das Gebäck fürs ganze Jahr." Die Traditions-Bäckerin warnt vor falscher Scheu: "Man hat was mit dem Teig in eine Form mit Symbol gebracht und die Kinder durften's dann wegessen": Herzen für die Mutter, Fatschenkindl zur Geburt, ABC zum Schulanfang. Im Mittelalter haben Klostermönche mit den selbst hergestellten Leckereien nach der Fastenzeit das Osterfest versüßt.

Detailansicht öffnen Die Springerl mit Motiven rund um den Palmsonntag zeigen Attribute wie Esel, Palmzweig, Dornenkrone und Blüten im Schurz. (Foto: Catherina Hess)

Zum Fest der Auferstehung Christi hat Katharina Ratzinger jetzt wieder ihre Oster-Bilder aus der Schatztruhe geholt. Ihr Lieblingsmodel stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts: die im Kreis angeordneten drei Hasen, die auch im spätgotischen Kreuzgang des Paderborner Doms zu finden sind, und deren insgesamt nur drei Ohren sich in den Mitte zum "Auge Gottes" verbinden, dem Sinnbild der Dreifaltigkeit. Das Auferstehungs-Gepräge kommt auch grade wieder zum Einsatz genauso wie der Einzug Jesu auf dem Esel an Palmsonntag.

Detailansicht öffnen Tradition in der vierten Generation: Katharina Ratzinger, Bäckerin von Springerle. (Foto: Katharina Ratzinger/oh)

Damit das Gebäck aus Mehl, Zucker, Ei und ganzen Anissamen gelingt, braucht's reichlich Geduld: Bevor der Teig überhaupt sachte ins Motiv des Models gedrückt werden darf, will er zuvor zwei Stunden seine Ruhe. Und danach darf man ihn wieder ein, besser zwei Tage lang nicht stören: Denn das Teigbild muss an der Luft trocknen und fest werden, damit es später nicht verläuft. Im Ofen bläht sich dann ausschließlich die feuchte Unterseite auf und macht einen Sprung - daher auch Springerle - und bildet ein sogenanntes Füßchen. Die Auferstehung Christi bleibt somit gestochen scharf.

Katharina Ratzingers Springerl-Rezept:

2 große Eier (100 Gramm), 250 Gramm Puderzucker, 250 Gramm Mehl Type 405, etwas Backpulver oder Hirschhornsalz, ganze Anissamen zum Bestreuen des Blechs

Die Eier mit dem Zucker schaumig rühren. Das Backpulver/Hirschhornsalz unter das Mehl mischen. Anschließend das Mehl vorsichtig unter die Eiermasse heben, bis ein weicher Teig entsteht. Nach der Ruhezeit (mindestens zwei Stunden) einen kleinen Teil vom Teig nehmen und diesen dünn ausrollen.

Dann den Teig mit dem Model prägen, also sacht ins Motiv drücken und ihn anschließend vorsichtig wieder aus der Form lösen und mit spitzem Messer zuschneiden. Die geprägten Teigstücke auf ein leicht gefettetes, mit Anis bestreutes Blech legen. Nach ein bis zwei Tagen Ruhezeit die Plätzchen circa zehn Minuten lang bei 180°C Unterhitze backen.

Nach dem Auskühlen lassen sich die Lebzelter etwa sechs Monate lang in Dosen lagern.