Zwei Männer haben am Sonntagabend in Allach eine 75 Jahre alte Frau überfallen und ihr die Handtasche geraubt. Einer der Täter konnte später festgenommen werden, seinem Komplizen gelang die Flucht. Die Frau war gegen 22.15 Uhr mit einer Bekannten vom Allacher Bahnhof kommend auf der Vesaliusstraße stadtauswärts unterwegs. Dort wurde sie unvermittelt zu Boden gestoßen und ihr die Handtasche weggerissen, so dass der Trageriemen abriss. Zwei unbekannte Täter flüchteten mit der Tasche in Richtung Untere Mühlstraße. Die 75-Jährige erlitt laut Polizei Verletzungen an den Knien und im Gesicht. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein 24-jähriger Mann festgenommen. Die Tatbeute hatte er nicht. Sein Mittäter ist noch flüchtig. Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21 (Raub) aufgenommen, das unter 089/29100 um Hinweise bittet.