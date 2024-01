Von Joachim Mölter

Wer eines Abends im vorigen November beobachtete, wie ein großes Polizei-Aufgebot eine beträchtliche Menge finsterer Sportfreunde aus Serbien zu einem Basketballspiel aus der Innenstadt in die Rudi-Sedlmayer-Halle nach Sendling geleitete, dem konnte ein wenig angst und bange werden beim Gedanken, dass in diesem Januar gleich an mehreren Tagen serbische Sportler in der Stadt aufspielen und womöglich von ähnlich bedrohlich wirkenden Fans begleitet werden würden. Diesbezüglich haben die Münchnerinnen und Münchner aktuell freilich nichts zu befürchten: Der berüchtigte "Schwarze Block" des Sportklubs Partizan Belgrad, der im Herbst eine Delegation zum Euroleague-Spiel beim FC Bayern entsandt hatte, tritt in der Regel nur beim Fuß- und Basketball in Erscheinung, im Handball eher nicht.