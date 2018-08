24. August 2018, 18:57 Uhr Handball Ausgebucht

Der TSV Allach hat viele Ziele, aber wenig Platz

Von Robert Meyer

"Keine freie Minute" gebe es mehr in der Sporthalle an der Eversbuschstraße, der aktuellen Spielstätte der Handballer des TSV Allach. Das sagt Alexander Friedl, der Leiter der Handballabteilung des Vereins. Obwohl "in die Jahre gekommen", sei die Halle "das ganze Jahr über belegt". Die Platznot sei so groß, dass man sogar auf neue Schulen im Viertel hoffe. So entstünden nämlich neue Sporthallen, die vielleicht auch von seinen Handballern genutzt werden könnten. Derzeit müssten die Mannschaften des TSV teilweise sogar bis nach Pasing und Freiham ausweichen, um trainieren zu können. Die Hallensituation sei "seit Jahren angespannt", meint Friedl. In München gebe es "ein riesiges Defizit an Sporthallen".

Maximal 800 Zuschauer passen auf die Tribünen der Allacher Halle, knapp 300 kommen in aller Regel zu den Spielen. Die Kapazität wäre aktuell also noch kein Problem. Doch der Verein hat ambitionierte Pläne. Derzeit spielt die erste Mannschaft der Herren noch in der bayerischen Landesliga Süd. Mithilfe einer nachhaltigen Jugendarbeit solle die Herrenmannschaft langfristig wieder in die oberen Ligen aufsteigen, sagt Friedl.

Doch die aktuelle Spielstätte "hat keine Zukunftsperspektive", erklärt der Leiter der Handballabteilung. Spätestens ab der dritten Liga entspräche die Allacher Halle nicht mehr den Ansprüchen des Deutschen Handballbunds. Eine Halle für mehr als 800 Zuschauer gebe es in München aber nicht - wenn man mal vom Audi-Dome oder der Olympiahalle absehe. Doch die könne sich der TSV Allach nicht leisten. Der Verein bräuchte mehr Kapital, doch die alte Halle an der Eversbuschstraße schrecke potenzielle Sponsoren ab.

Große, internationale Spiele wie zur Handball-Weltmeisterschaft 2019, die Deutschland und Dänemark gemeinsam ausrichten, können in der Olympiahalle ausgetragen werden. Doch für einen kleinen Verein wie den TSV Allach sei so eine Spielstätte natürlich viel zu groß. Was der TSV brauche, sei eine mittelgroße Halle, sagt Friedl. Jenseits von Sportevents und Großveranstaltungen könnte der Verein dort zum Beispiel Freundschaftsspiele gegen Erstligisten austragen, um das Interesse am Handball und am TSV weiter zu steigern. Dass die SPD jetzt die Stadt auffordert, den Bau einer mittelgroßen Halle zu prüfen, kommt Friedl gerade recht.

Handball sei "attraktiv", sagt Friedl, doch in München sei die Sportart noch nicht gut genug vertreten. Im gesamten Süden Bayerns gebe es keinen Erst- oder Zweitligisten. Dabei gebe es in München "sehr viele handballbegeisterte Kinder", erklärt Friedl. Das Potenzial für eine erfolgreiche Zukunft wäre zumindest schon vorhanden. Jetzt fehlt nur noch die Halle.