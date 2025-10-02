Ein Bauarbeiter ist am Mittwochmorgen auf einer Baustelle im Münchner Stadtteil Forstenried mit dem Hammer auf zwei Kollegen losgegangen. Einen von ihnen verletzte er dabei schwer. Die Münchner Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Angriff erfolgte gegen 7.30 Uhr in einem Pausenraum, in dem sich zwei Bauarbeiter, 52 und 32 Jahre alt, gerade aufhielten. Ihr 50 Jahre alter Kollege ging nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei plötzlich von hinten auf sie los und schlug mit einem Hammer auf sie ein.

Die beiden Opfer konnten trotz ihrer schweren Verletzungen flüchten, während der 50-Jährige von Arbeitern festgehalten werden konnte. Die Polizei wurde verständigt und konnte den 50-Jährigen widerstandslos festnehmen. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide befinden sich laut Polizei nicht in akuter Lebensgefahr, haben allerdings zum Teil schwere Kopfverletzungen erlitten. Das Kommissariat 11 ermittelt zum genauen Tatablauf und versucht, das Tatmotiv herauszufinden.