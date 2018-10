31. Oktober 2018, 17:58 Uhr München heute Halloween und der Golfkrieg / Lahmgelegter Nahverkehr / Wenn der Opa Nazi war

Von Sara Maria Behbehani

"Bräuche fallen nicht vom Himmel, sie kommen auch nicht aus der Volksseele. Sie werden erfunden, wenn man sie braucht", sagt die Ethnologin Helga Maria Wolf.

Nur warum braucht man so ein Fest wie heute? Wie Halloween, das schrill und laut in kirchliche, stille Tage platzt, wie Reformationstag, Allerheiligen und Allerseelen?

Mein Kollege Hans Kratzer hat die Antwort beim zweiten Golfkrieg im Irak gefunden. Seinetwegen wurden 1991 in Deutschland Bälle und Rosenmontagszüge abgesagt, die Händler blieben auf ihren Faschingsartikeln sitzen. Im folgenden Herbst wurde der als traumatisch empfundene Ausfall kompensiert. Die Faschingsgaudi wurde nachgeholt, Halloween statt Karneval lautete die Parole. Und das gilt bis heute.

Das Wetter: überwiegend wolkig bei Höchsttemperaturen bis 14 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Frauenleiche vom Feringasee: Doppelleben des Angeklagten musste auffliegen Am zehnten Verhandlungstag verliest ein Ermittler die Chatprotokolle des Angeklagten mit seiner Freundin und der Geliebten. Sie zeigen, wie am Tag der Tat die Situation eskalierte. Zum Artikel

Gleitschirm und Stereoanlage legen Münchner Zugverkehr lahm Die Polizei sperrte wegen herrenloser Gepäckstücke Teile des Ost- und des Hauptbahnhofs ab. Nach knapp zwei Stunden konnten Spezialeinheiten Entwarnung geben. Zum Artikel

Bloß keine Belebung an der Isar Die Lokalpolitiker in Haidhausen wollen weder einen Riesenbiergarten noch das umstrittene Flussbad am Ufer der Isar. Doch es gibt Vorschläge, die ohne Kommerz auskommen würden. Zum Artikel

Mit Drogen im Blut zur letzten Fahrstunde Der 25-Jähriger Fahrschüler stand kurz vor seiner Prüfung, als er zufällig in eine Verkehrskontrolle geriet. Zum Artikel

Sinzing: Polizei rettet verletzten Schwan von Autobahn

Das Tier konnte nicht mehr fliegen und saß auf dem Standstreifen der A3.

